Plastici a Echt v Modré Vopici

Klub Modrá Vopice pořádá od letošního léta zajímavé open air akce. Další v pořadí se koná v úterý a zahrají vám dvě legendy českého undergroundu – The Plastic People Of The Universe, kteří loni oslavili 50 let od svého založení, a Echt, kteří nahradili původně plánované Garage, jimž ale onemocněl jeden ze členů. Na koncertě bude také pokřtěna nová kniha Vratislava Brabence – Payday. Vstupné 200 Kč.