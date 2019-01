Milovníci piva pozor, v pátek a v sobotu se na Rašínově nábřeží sejde 50 malých a mini českých pivovarů. Ochutnat můžete přes 150 pivních speciálů, a to výhradně ze skla. Chybět nebude ani s pivem se snoubící gastronomie a zajímavý doprovodný program. Mimo jiných zahrají například Plastic People Of The Universe.