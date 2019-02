Petr Kotvald - Best Of 2019 - LX

PETR KOTVALD – Best of...LX ! TRIK & Dance company Gejzír, Milujem se čím dál víc, Marilyn nebo Mumuland. To je jen zlomek největších hitů Petra Kotvalda. Zpěváka osobitého hudebního stylu, který letos slaví významné životní jubileum a k tomu 33. sezónu. A to jsou rozhodně důvody k oslavě. Pojďte to s námi rozjet ve velkém stylu. Jedinečný narozeninový koncert plný známých hitů, tanečních čísel a světelných efektů mapuje celou Petrovu kariéru. Nezaměnitelný hlas Petra Kotvalda se rozezní v prostorách společenského sálu Kongresového centra v Praze.