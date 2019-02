Parkway Drive, Killswitch Engage a Thy Art Is Murder v Praze

Parkway Drive se vrací do Prahy na sólový koncert. Společnost jim udělají Killswitch Engage a Thy Art Is Murder.

Parkway Drive od svého vzniku v roce 2003 do dnešního dne zdokumentovali svoji kariéru na pěti studiových deskách, jednom minialbu, dvou dvd a knize, která mapuje dekádu jejich existence. Všechna jejich poslední čtyři alba bodovala v prodejním žebříčku Aria v první desítce, včetně předposlední nahrávky "Ire”, která se dokonce vyhoupla až na první příčku a mnohými médii je označována dokonce za nejlepší desku v historii této kapely.

Parkway Drive v České republice koncertovali již několikrát. Posledně rozsekali Aerodrome festival bombastickou show plnou plamenů a perfektně vyladěných světel. Předvedli rotující bicí, vysokozdvižné plošiny a samozřejmě precizní výkon všech zúčastněných." nešetří chválou časopis Fakker na adresu Parkway Drive, kteří byli hlavní hvězdou Mall TV stage prvního festivalového dne. A nadšené reakce mnohatisícového davu pod pódiem jeho slova potvrzují. V závěru vystoupení se pak nadšeným fanouškům dostalo od kapely ještě jednoho dárku - příslibu sólového koncertu, který se uskuteční 18. února ve Foru Karlín pod hlavičkou společnosti Octopus promotion, která se zejména na Slovensku za posledních pět let podílela na realizaci více než padesáti koncertů zahraničních hvězd jako např. Iron Maiden, Faith No More, Dream Theater, Nightwish, Slayer a mnoho dalších.