Pa Pa Pa šust, Pa fííí, Pa bum,

Pí pá, škub! Pa pí šoup, Pa pí RRRR!

Tadááááá! Papírrrr!

Papír nepapám, s papírem nepapíruji! Jeden papír pro všechny, všichni na papír!

Střihneme si? Trhni si papírem!

Obří role papíru, hromada hudebních nástrojů, dva herci a tři hudebníci.

Papír žije vlastním životem. Co teprv, když se k němu přidají další spoluhráči, roztočí ho a učarují nám svou hudbou? Co ty budeš dělat s papírem, který je větší než ty? Necháš se zabalit?

Interaktivní divadelní představení dětského diváka ve věku od 5 do 10 let.

Koncept: Linda Straub, Mathias Straub

Performeři: Radim Klásek, Linda Straub / Michaela Stará

Hudebníci: Matěj Heinzl, Šimon Janák, David Lomič

Režie: Linda Straub

Scénografie:Mathias Straub

Produkce: Denisa Samková