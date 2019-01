Padne rekord v počtu „eskymáků“?

Chcete se stát rekordmanem v eskymáckých obratech? Dorazte do Aquapalace Praha a poměř síly s nejlepšími.

Eskymácký obrat byl původně záchranný manévr. V otočkách, při kterých se podle sportovních pravidel nesmí nohama opustit loď ani při převrácení, se také soutěží. O zápis do České knihy rekordů v maximálním počtu tzv. „eskymáků“ budou usilovat 27. říjnav Aquapalace Praha jak profesionální sportovci, tak i amatérští vodáci.

O největší počet eskymáckých otoček se před zraky diváků pokusí Tomáš Rak, bronzový singlkanoista z Mistrovství Evropy 2018a kajakář Jan Bárta, juniorský mistr světa 2018. Odvážné výkony mohou návštěvníci Vodního světa v čase od 14 do 16 hodin nejen sledovat, ale sami si jej vyzkoušet! Proto chcete-li se stát držitelem českého rekordu v eskymáckých obratech i vy, dorazte poslední říjnovou sobotu a předveďte maximální počet přetočení.