Oslavy Mezinárodního dne Romů v Praze budou věnovány památce Věry Bílé. Již popáté proběhnou letos oslavy MDR v Praze pod taktovkou sdružení Ara Art. Jubilejní ročník se ponese do jisté míry v pietním duchu. Důvodem je nedávný odchod nekorunované královny romské hudby Věry Bílé. Ta měla původně být tváří letošních oslav. Na programu byl jak její samostatný koncert, tak i vystoupení na galavečeru v divadle Archa. Letošní oslavy budou zahájeny ve čtvrtek 4. 4. vernisáží výstavy fotografií Futuroma z dílny putovní romské galerie Phundrado Vudar (Otevřené dveře). Ta proběhne na náměstí Václava Havla v 17 hodin. Zde bude také otevřena kondolenční kniha, která zůstane až do 8. 4. K dispozici bude každý den od 14 do 18 hodin. V sobotu 6. 4. proběhne zdarma v Divadle v Korunní koncert k poctě Věry Bílé. “Potěšilo nás, že pozvání ochotně přijaly také neromské osobnosti české kulturní scény. Takže vedle Jana Bendiga, Milana Kroky, slovenské Gitany a dalších romských umělců se návštěvníci mohou těšit také na Michala Kocába, nebo Báru Hrzánovou.” přiblížil program vzpomínkového večera David Tišer. Letošní ročník vyvrcholí v pondělí 8. dubna galavečerem v divadle Archa. Na jednom pódiu se v doprovodu hudebního uskupení Milan Kroka Live Band sejdou přední osobnosti romské hudby, jako je například například Gejza Horváth, Filip Gondolán, Marco Pillo, společně s výraznými mladými tvářemi, jakými jsou například Tereza Ondičová, Pavlína Matiová, či Erika Nováková. Neromským hostem bude pro letošek Helena Zeťová a celým večerem diváky provede herec a zpěvák Jaroslav Parči. Již počtvrté zde bude také udělena Cena Mileny Hübschmannové za zvláštní přínos v oblasti romského jazyka, jejíž laureáty každoročně vybírá Seminář romistiky při FF UK v Praze. Na diváky čekají také zajímavé osobnosti veřejného života, křest knihy Amendar, která představuje přes dvě stovky významných Romů a pochopitelně závěrečné rozloučení s Věrou Bílou. Na pátek 5. 4. je pro více než 300 dětí ze základních škol z celé ČR připravena celodenní zážitková hra “Kam zmizeli superhrdinové? Pojďte je s námi hledat”, kterou připravil tým Ara Art společně s další partnerskou organizací, kterou je Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Páteční akce bude končit na Střeleckém ostrově, kde bude od 15 hodin připraven program jak pro účastníky hry, tak pro širší veřejnost. Na koncertě tu vystoupí například Jaroslav Parči, UGC, Feri and the Gypsies a daší. Podrobný program oslav včetně dalších informací pro návštěvníky je už nyní dostupný na www.mezinarodnidenromu.cz. Speciální akce při příležitosti Mezinárodního dne Romů se budou konat také v Brně a dalších českých a moravských městech. Veškeré informace najdete také na facebookové události Oslavy Mezinárodního dne Romů 2019.