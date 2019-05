Organizátoři projektu Go za Gorilou otevírají dětský koutek na Klinice popálenin

Zbrusu nový dětský koutek bude slavnostně otevřen ve čtvrtek 2. května ve 14 hodin na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK. Vznik koutku umožnily finanční prostředky získané v rámci projektu Go za Gorilou pro spolek Bolíto prostřednictvím Mountain Gorilla Coffee. S realizací dětského koutku podle návrhu architekta Filipa Kofránka pomohl také nový komunitní projekt televize Prima nazvaný Prima SVĚT. Otevření koutku proběhne za účasti přednosty kliniky a předsedy spolku Bolíto MUDr. Roberta Zajíčka, zpěváka a patrona projektu Go za Gorilou Kamila Střihavky, desetiletého pacienta kliniky po popáleninovém úrazu Josefa Zemana, Michala Šestáka a Libora Pločka z Mountain Gorilla Coffee a moderátora Velkých Zpráv FTV Prima Matěje Misaře. Projekt Go za Gorilou v sobě spojuje lásku ke kvalitní kávě s cestovatelskou vášní a chutí pomáhat ohroženým horským gorilám a popáleným dětem.