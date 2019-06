Jihlava Band Old Good Chassis alternative - rock v Praze! Kapelu založili herci Horáckého divadla listopadu roku 2017. Jakub Škrdla - saxofon, Lenka Schreiberova - basa a Standa Gerstner - zpěv a bicí. V této podobě působila v divadelním představení Romeo a Julie v režii Pavla Šimáka a v Kabaretu z lágru v režii Kateřiny Duškové. Po derniéře obou představení se kapela rozhodla pokračovat mimo jeviště Horáckého divadla i na koncertních pódiích. K tomu však potřebovala vlastní repertoár, kytaristu a ještě jednoho bubeníka. Do kapely tehdy přišli Martin Fuchs - kytara a Jan Fuchs - bicí. Bratři spolu již hrají 8 let a hráli spolu v několika Jihlavských kapelách např: JOYNERS, URAGÁN atd. Oba mají bohaté hudební zkušenosti jak od svých učitelů (Miloš Makovský a Vítězslav Vavrda) tak z nahrávacích studií i z koncertních pódií. V této sestavě (už kompletní) OLD GOOD CHASSIS začlo zkoušet vlastní tvorbu.