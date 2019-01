Olga Havlová, někdejší první dáma České republiky, by se letos dožila 85 let. Jak vidí její odkaz dnešní dvacetiletí? Co pro ně Olga Havlová představuje? Mají vůbec dnešní dvacetiletí „své" osobnosti, kterých si váží? Kdo jsou jejich vzory? Co si myslí o neziskových organizacích, dobrovolnictví, charitě a jak to dávají najevo? O lidských a mravních hodnotách budou společně diskutovat zástupci mladé generace a dříve narozených.