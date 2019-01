Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán

Výstava přibližuje české písničkáře od 60. let až do současnosti a

představuje základní osobnosti našeho folku jako např. Karla Kryla,

Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka ad. Tvorba těchto

písničkářů se v době totality šířila většinou neoficiálně, někdy ilegálně, a

přes veškeré snahy komunistického aparátu se jim podařilo ovlivnit několik

generací posluchačů. Písničkáři byli nezávislí na oficiálních komunikačních

kanálech a naprosto svobodní, nebáli se říkat pravdu v době, kdy to nebylo

bezpečné a netají se svými názory ani dnes.

Výstavu pořádají Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén, ve spolupráci s

Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a

společností Seznam.cz.

Záštitu nad výstavou převzala Anna Šabatové-ombudsmanka.



otevřeno: pondělí-sobota / 9.00-19.00 (kromě státních svátků a dalších uzavírek knihovny) Klementinum 190/5, Praha

1, tel. 221 663 332 www.nkp.cz, www.facebook.com/narodni.knihovna