Zažili jste někdy noc v africké savaně nebo v tropickém deštném lese? Jaké to je být po tmě v blízkosti lva, cítit za zády přítomnost orangutana nebo obrovské krajty? Jak to v muzeu vypadá, když se za posledním návštěvníkem zavřou dveře výstavních sálů a zhasnou všechna světla? To můžete zažít během nočních komentovaných prohlídek přírodovědecké expozice Archa Noemova. Nutná rezervace místa.