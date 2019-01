Ne každý spí v peřinách aneb benefit na Nocleženky

Příběh neznáš, soudit nemůžeš, je na tobě jestli pomůžeš.

Benefiční akce pro lidi bez domova, aby se alespoň jednu noc mohli vyspat v teple peřin.

Za vybrané peníze budou nakoupeny Nocleženky a budou věnovány potřebným.

Krom dobrého pocitu z pomoci lidem, kteří ji doopravdy potřebují, si odnesete i bohatý kulturní zážitek.

Na akci vystoupí interpreti jako Zverina, Emsa, Colectiv, MessenJah, Dorsey, Dreadalist a další.

Krom těchto hudebníků se můžete těšit na pořádnou nálož Djs - Selector Boldrik, Dj Buqi, Selecta Rollandblow,

Prague Allnighters, Skanska Sound System, Rude Kure, Dj Karel, Dj Robin, Dj Marek a další.

Dále se můžete těšit na divadlo, občerstvení a jiný doprovodný program.

Pro rodiče s dětmi jsme si připravili pohádku - Radek „Jelen" Pokorný - O rybáři a jeho ženě. Pohádka, která přetrvá věky. Když se rybář jednoho dne vydal lovit k moři ryby, netušil co se ten den všechno stane. A co všechno jeho žena bude ještě chtít. Ale pozor! Kdo chce víc, nemá pak nic! Pohádka o větší chamtivosti a ještě větší nadutosti. Vhodné pro děti cca od 4 let.

A jelikož dobrých skutků není nikdy málo, současně bude probíhat sbírka pánských triček pro speciální oddělení těžkých úrazů hlavy pro Vojenskou nemocnici.