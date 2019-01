Pragovka Gallery Vás srdečně zve na autorskú výstavu Viktor Dedek, Jan Boháč: Napadení kancem: první z dílů eurostředověké ságy. Zahájení proběhne v úterý 15.1. spolu s dalšími nově otvíranými výstavami v rámci Vernisáže na Pragovce. Chytáme za kliku eurostředověku. Slyšíme dupot kopýtek a klektání kance. Jak bude vypadat trajektorie jeho útoku? Vidíte dva lidi u stolu, jak si povídají? Vítejte na palubě vzducholodě Dračí doupě. Jan Boháč (*1978) studuje doktorandské studium v Ateliéru sochařství na pražské UMPRUM pod vedením Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Mimo jiné absolvoval pracovní stáž u umělecké skupiny Gelitin ve Vídni. V rámci své volné tvorby se poslední dobou věnuje tématu přesouvání zodpovědnosti v rámci nehody a její chápaní jako vstupu do posthumáního světa. Viktor Dedek (*1993) studuje v Ateliéru sochařství na pražské UMPRUM pod vedením Edith Jeřábkové a Dominika Langa, absolvoval stáže na Universität für angewandte Kunst ve Vídni, na pražské AVU v ateliéru Tomáše Vaňka a v ateliéru hostujícího umělce na VŠUP pod vedením Marie de Brugerolle. Jeho práce propojuje sochařské principy se zájmem přesahujícím do oblasti literatury, divadla a performance, počítačových her a virtuální reality.