Na pražském Veletrhu vědy nebude chybět ani Techmania Science Center

Nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy, nových technologií a inovací – takový bude letošní ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR 2019, na kterém nesmí chybět ani populární plzeňské science centrum Techmania. Pro návštěvníky letošního Veletrhu vědy si Techmania připravila bohatý program. V hale 4 na stánku číslo 50 o rozloze 50 m2 si budete moci vyzkoušet to nejlepší z nabídky plzeňského science centra. K dispozici budou exponáty ze zcela nové expozice Inženýr, kde si budete moci vyzkoušet, zda by se z vás stal úspěšný programátor nebo elektromechanik. Porovnání vašich schopností se schopnostmi zástupců živočišné říše vám nabídne oblíbená expozice Člověk a zvíře. To je však jen stručný výčet aktivit, na stánku toho na vás bude čekat daleko více! Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou letos již pátým rokem pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.