Přijďte si poslechnout, jak dopadla téměř dvouletá výprava na motorkách, co se (ne)rozbilo a jak se na takový výlet vlastně připravit. Od pouští Íránu, přes velehory střední Asie až do země vycházejícího slunce. Přes oceán do nejjižnějšího města světa, kolem solných plání a Inckých památek až do zemí kávy, kakaa a rumu. Dva partneři na cestách, dvě motorky.