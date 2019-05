Murderball Fest Vol.8

Tradiční akce na počest vozíčkářského rugby. K tvrdému sportu patří tvrdá muzika! Underground since 2011! Osmý ročník v lajně Hard and heavy.

Výtěžek z akce jde jako vždy na podporu Českého ragbyového svazu vozíčkářů.

Letos se představí pět kapel:

18.30 - WHO KILLED ROSE (indie-garage)

19.35 - COOL-ICH (heavy-pub-punk)

20.40 - DOWN THE SPINE (hard rock-heavy)

21.45 - AIRSCREW (heavy metal)

22.50 - NEVER LEFT BEHIND (metal-nu-metal)

Během všech 7 ročníků se podařilo získat více jak 60 tisíc korun! Svůj hold vzdalo vozíčkářskému ragby již více jak 40 kapel. Respect!