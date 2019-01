Duo Mount Kimbie se po roce vrací do MeetFactory, aby na podzim představilo své nové album. V prostorách smíchovské továrny před rokem ukázali nejen zajímavou light show, ale svými tracky nově definovali a rozšířili hranice dubstepové scény o další stupeň. Novinky jako Marilyn nebo We Go Home Together dávají tušit, že post-dubstepové duo se rozhodně nebojí experimentovat.