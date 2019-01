Moscow City Ballet: Louskáček a Labutí jezero

Nejproslulejší baletní představení Louskáček a Labutí jezero v provedení Moscow City Ballet.

Moscow City Ballet je slavný soubor, který založil významný choreograf Victor Smirnov-Golovanov, a v němž vystupují tanečníci s klasickou ruskou baletní školou, je slavný na celém světě. V letošním roce Moscow City Ballet slaví 30. výročí své umělecké dráhy a bude vystupovat na výjimečném místě, v Divadle Hybernia, kde pražskému publiku předvede svá výjimečná představení: Louskáček a Labutí jezero.

Pro představení Moscow City Ballet jsou charakteristické nádherné kostýmy, působivá choreografie, magické osvětlení a nádherná scéna.

Louskáček (úterý 20. 11. od 19.00) nazval The New York Times nádherným a dech beroucím, je to cesta do krajiny snů. Malá dívenka dostane dárek v podobě louskáčku na ořechy, který se ve snu mění v prince z pohádky a ona v princeznu. Bude se líbit i těm divákům, kteří balet vidí poprvé, včetně dětí.

Labutí jezero (středa 21. listopadu od 20.00) je představení, které publikum miluje. Příběh o boji dobra se zlem, o síle lásky a citech, které překonají hranu života a smrti. Úspěch tohoto představení je založen na skvělé hudbě a vzrušující choreografii, která vysoce emotivními tanečními sestavami interpretuje nejen lásku Odetty a Siegfrieda.

Vstupenky od 590 - 1490 Kč k dostání na www.ticketportal.cz.