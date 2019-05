Morbidfest 2019: I Am Morbid, Atrocity, Sadist

Extreme metalové kapely I Am Morbid, Atrocity a Sadist se spojily a vyráží společně na Morbidfest tour. Se speciálním setem se představí také v Praze.

Američané I Am Morbid, vedení legendárním Davidem Vincentem, představí materiál z prvních 4 alb Morbid Angel. Zazní hity z "The Blessed Are the Sick" (1991), "Covenant" (1993) a "Domination", což je pro fanoušky death metalu skvělá příležitost slyšet své oblíbené skladby naživo.

Němečtí metalisté Atrocity chystají speciální program s albem "Okkult", který zahrnuje všechny oblíbené skladby napříč celou historií kapely.

A progressive death metaloví veteráni Sadist představí jak své nedávno vydané album "Spellbound", tak i své staré dobré hity.

Program

19:00 otevření sálu

19:30 – 20:10 DEATHTALE

20:25 – 21:05 SADIST

21:25 – 22:20 ARTROCITY

22:30 – 23:40 I AM MORBID

Vstupenky můžete zakoupit na www.mastersofrock.cz nebo prostřednictvím prodejních sítí TicketPortal, Ticketmaster a TicketStream za 790 Kč.