Monstrosity, The Devil, Cold Snap, Godless Truth

Monstrosity - jedna ze zásadních amerických deathmetalových kapel po letech vyráží na letní turné. Potěší tak nejen své fanoušky, ale především věrné poctivému a smýšlejícímu death metalu. Nová deska "The Passage of Existence" je venku!

Support: The Devil, Cold Snap a tuzemští Godless Truth.

Předprodej za 450 Kč / e-ticket: https://obscure.cz/cs/tickets/detail/id/240

Dále pak v sítích Ticketportal, Ticketmaster a na předprodejní kase v Lucerna Music Bar nebo na místě v den konání akce.

MONSTROSITY vydali vloni v září po 11 letech desku a opět se jedná o mistrný floridský death metal! Legendární kapela kolem Lee Harrisona taky po víc jak patnácti letech vrátí dobýt Prahu.

MONSTROSITY se dali dohromady v roce 1991, když vtrhli na scénu s na tu dobu nevídaným demáčem Horror Infinity, který jim vysloužil velké jméno v undergroundové komunitě a smlouvu na nahrání debutové desky. Ta přišla na svět o rok později pod názvem Imperial Doom a udělala v záplavě kapel stále ještě formující se deathmetalové scény oprávněný rozruch. Jednalo se o velmi surovou produkci v podání technicky velmi kvalitních hráčů, doplněnou vynikajícími hrubými vokály George Corpsegrindera Fishera, který si právě svými výkony na prvních dvou deskách MONSTROSITY vysloužil místo u Cannibal Corpse.

I druhá deska Millenium přinesla vražedně brutální a na tu dobu nevídaně technický death metal, který si ovšem byl dobře vědom svých thrashmetalových základů. V kapele se sice neustále točila sestava, což místy působilo dojmem, že se jedná o líheň talentů pro jiné veličiny jako Cannibal Corpse, Cynic, Malevolent Creation, Atheist, Terrorizer, Deicide, Brutality nebo Vital Remains, nicméně nadřený a správně chorobný rukopis kapelníka Lee Harrisona se držel a byl jasně znát i na následující desce In Dark Purity, která se zapsala do dějin žánru opět přelomovým způsobem.

Nyní se po jedenácti letech od vydání poslední desky a po patnácti od poslední návštěvy Prahy MONSTROSITY vrací s dalším zářezem v pekelné knize floridského death metalu. Aktuální deska The Passage Of Existence přináší dvanáct záseků, které nesou charakteristický Harrisonův rukopis a snesou srovnání se veškerými standardy současné extrémní hudby. A do Prahy si přivezou osvědčenou sestavu plnou ostřílených veteránů.

18:15 doors

18:45 - 19:25 GODLESS TRUTH

19:45 - 20:30 COLD SNAP

20:50 - 21:40 THE DEVIL

22:00 - 23:30 MONSTROSITY