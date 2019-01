Indiánka Monna vydala svou debutovou desku. A jak to tak vypadá, byl to správný krok - album Watch The New World Tonight sbírá od začátku pozitivní reakce. Proto tuhle rock-soulovou parádu s dravou zpěvačkou Danou Yousifovou musíte vidět, slyšet a zažít na vlastní kůži.