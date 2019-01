Film Milda je ojedinělá příležitost nahlédnout nejen do mentality a myšlení bývalého generálního tajemníka a nejmocnějšího muže naší země Miloše Jakeše, ale také nabízí unikátní pohled do zákulisí nejvyšších pater komunistické politiky. Autorský dokument Pavla Křemena, který jako dosud jediný dokumentarista, měl možnost se do Jakešovy blízkosti a soukromí dostat, přináší sled situací, rozhovorů, konfliktů a konfrontací například s bývalými oběťmi komunistických represí.