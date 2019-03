MFFP – Febiofest 2019

Mia a bílý lev / Mia and the White Lion

France – Jižní Afrika – Německo 2018, režie Gilles de Maistre, český dabing, 98 min.

Když se jedenáctiletá Mia přestěhuje s rodinou do Afriky, není z toho zprvu příliš nadšená. Vše se změní, když se na jejich farmě narodí bílý lev. Mia naváže s vzácnou šelmou jedinečný vztah, společně rostou a dospívají. Ve čtrnácti se však Mia dozví, že ho její otec prodal lovcům trofejí, a tak se rozhodne milované zvíře zachránit. Dobrodružný příběh z africké savany byl natáčen během tří let.

Vstupné 70 Kč, https://www.mlp.cz/cz/akce/e24364-mia-a-bily-lev/.