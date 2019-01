Metronome Festival Prague je jedinečný hudební událost probíhající pod širým nebem přímo v centru Prahy. Každý rok zde vystupují světové hvězdy velkého formátu, ale i domácí interpreti, kteří se zpravidla prezentují s unikátním programem. Festival kromě kvalitní hudby a špičkového zvuku nabízí i amfiteátr s atmosférou, zastřešené scény, kvalitní jídlo bez front, fungující wi-fi či dostatek míst k sezení.

Vystoupí například britský klavírista, zpěvák a písničkář Tom Odell, jedna z velkých hvězd své generace. Dalším českým ohlášeným jménem je Tata Bojs, kteří tu společně s exkluzivními hosty oslaví 30 let. A zatím posledními zveřejněnými zahraničními hvězdami jsou The Chemical Brothers, David Byrne, John Cale, David Rowntree a Sister Bliss, světoznámá DJ a producentka, která přijede do Prahy odehrát svůj speciální Faithless DJ.

Vstupenky a informace na www.metronomefestival.cz .