Již počtvrté se v klubu Modrá Vopice uskuteční setkání přátel metalové hudby s „romanticky“ znějícím názvem Prasosraz. Vedle extrémní hudby se budou servírovat i zabijačkové pochoutky. K tanci i poslechu zahrají kapely Through The Disaster, Murder Inc., Let Them Burn, Destroy The Silence a Dysangelium.