Metaloví Nahum v Praze představí nové album

V táboře ostravské metalové bandy Nahum je v posledních měsících živo. Na konci minulého roku kapela vydala hudebními novináři i fanoušky velice vychvalované album "Within Destruction" a to se rozhodli prezentovat na turné po všech koutech České republiky. Turné má o to větší náboj, že Nahum na něm slaví 15 let své existence.

Jako hosté na Chmelnici vystoupí spřízněné kapely Innersphere, Purnama a Bajonet.

Vstupné přes smsticket.cz za 213 Kč, v den akce na místě 250 Kč.