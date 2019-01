Metalová podzimní melancholie

Dříve se stmívá, , venku je víc zamračeno, všude padá listí, fouká studený vítr, pořád prší... zkrátka ponurý podzim. Podobnou atmosféru vám přinese čtveřice metalových kapel, kteří dnes vystoupí v legendárním klubu Modrá Vopice na akci The Fall Of Autumn Sun. Vystoupí trojice pražských kapel Kruton, King Keporkak a Abbie Falls, plus sokolovský Selfexile. První kapela poprvé hrábne do strun v 19.30 hodin.

Line-up:

19:30 - 20:15 / Selfexile

20:30 - 21:15 / Kruton

21:30 - 22:15 / King Keporkak

22:30 - 23:15 / Abbie Falls