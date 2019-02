Metallica - Francie na jednu noc

V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby.

Záznam koncertu Metallica. Hrají: James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo.

Legendární Metallica by koncertovala kdekoliv. Stačí dostatečně prostorný plac, kde mohou postrčit vlak své těžkotonážní hudby a kde si „to" mohou se svými fanoušky rozdat. Mimochodem bývá nezapomenutelným zážitkem, když frontman James Hetfield hrne energii do diváků, kteří stojí ani ne metr od něho. Přesto, koncertní kulisa, kterou Metallica zvolila jednoho červencového večera roku 2009, dodala vystoupení magickou atmosféru. Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius loci. Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba světel a ohňů, kdy řvoucí dav chlapů a holek vyvolává jména „gladiátorů novodobých". Hetfield, Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují do arény za tónů filmové hudby Ennia Morriconeho.

Že z tak výjimečného prostředí pořídí Metallica záznam je logický počin. I z výběru odehraných písní lze soudit, že stavějí koncertní milník. Tehdejší aktuální albovou novinku Death Magnetic (2008) zastupují jen čtyři kladby. Dál už hrají samé prověřené písně.

Turisté, kteří do nimské Arény přicházejí, vnímají architekturu a historii starou dva tisíce let. Vstoupí-li sem fanoušek heavy metalu napadne ho: „Škoda, že jsem tady nemohl prožít koncert Metallicy." Dopřejte si alespoň záznam. Opravdu stojí za zhlédnutí.

Vstupenky za 180 Kč na www.dlabacov.cz.