Me Too / Too Me

Vernisáž výstavy obrazů Dana Trantiny - MeToo / Too me. Oficiální program bude zahájen v 18:30 hodin kurátorem výstavy Martinem Dostálem.

Název výstavy Dana Trantiny vychází z jeho obrazu Me Too (Mars) z roku 2017.

Z nepřehledna abstrahovaných a abstraktně expresivních forem se vyloupne figura či tvář. Mužská i ženská i jiná. Známá i neznámá. V té z nejposlednějších Danových obazových sérií třeba Angela Davis (i když bych tam chtěl větší chumáč těch kudrnatých černých vlasů), Matka Tereza, Marilyn Monroe. Koukám na ty obrazy, a zmocňuje se mi neklid, neboť tuším, jak je to všechno podivné a neuchopitelné. Nejen otázka, co znamená žena a co znamená muž, zvláště když furt nevíme, co je to život, jen tušíme, že se dějí různé věci a také sviňárny. Danovy obrazy jsou ovšem také vtipné. To bych neměl zapomenout.

- Martin Dostál