Máte rádi kabaret? Je tu Punklesque

Toužíte po návštěvě temného kabaretu, ve kterém budete moci spatřit ty nejpodivnější bytosti? Vousatá dáma, Mořská panna, Oživlá loutka, Upíří královna, to je jen část toho, co uvidíte v podivném, velkolepém, šokujícím, napínavém Kabaretu Punklesque. Pět burleskních tanečnic, #principal-bezejmena, zajímaví hosté, soutěž v pojídání chlebíčků, to vše doplněné známou psychobilly kapelou The Rocket Dogz historicky poprvé v akustickém podání. Nenechte si ujít tuto jedinečnou podívanou a kupte si vstupenky přes portál www.smsticket.cz.