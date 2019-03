Masopust v Praze ve Žlutých Lázních.

Praha zažije 10. března ve Žlutých Lázních velmi unikátní masopustní akci, kde budete mít možnost ochutnat ruské speciality a zažít pravou ruskou atmosféru a vyhrát spousta hodnotných cen.

Vyzkoušíte si připravit typické ruské pokrmy, vyšívat zlatou nití, budete se moci nechat vyfotit od profesionálního fotografa a odést si vzpomínku. Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které jsme připravili také celodenní program, jako malování na tvář, dětské účesy v ruském stylu, a nebo loutkové divadlo. Zapojit se může i celá rodina a zúčastnit se např. v soutěži "Slož matrjošku".

Celý program najdete na odkazu zde: Masopust, street food & zábava.

Celá akce bude vyšperkována vystoupením finalistek soutěže Eurovize, Buranovských babiček.

Cena vstupenek

V ceně jedné vstupenky palačinka se zakysanou smetanou, tradiční ruský salát, čaj.

Dospělý 490 Kč

Dítě do 15 let 400 Kč

Dítě do 3 let zdarma

Rodinný lístek pro 2 dospělé a 1 dítě 1200 Kč

Rodinný lístek pro 2 dospělé a 2 děti 1500 Kč

Cena vstupenky vč. DPH 15%

Sleva 15% na vstupenky do 10. března 2019.

Promo kód: MASOP15

Vstupenky si objednávejte na telefonu: +420 602 283 237 nebo na Masopust, street food & zábava.