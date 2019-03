Manifesto Market Reopening Party

Nemůžeme se dočkat, až znovu otevřeme brány foodie oázy Manifesto Na Florenci na Praze 1. Máme před sebou celý dlouhý rok, který si vychutnáme, vyzdobíme, nadesignujeme a užijeme a budeme si ho pamatovat.

Vyslyšeli jsme Vaše tipy a přání, zachovali všechno, co máte na Manifestu rádi a naučili se spoustu nového během posledních 7 nádherných měsíců. Teď ladíme to nejlepší prostředí pro Vás, naše šéfkuchaře i nováčky, kteří se k Manifestu připojí v letošní sezoně.



Pojďte si užít znovuotevření jarního Manifesta. Zapište si do diáře pátek 15. března 2019 a odstartujte s námi další rok plný lahodné gastronomie, kultury a setkávání. U toho nemůžete přeci chybět.

Pizza, tacos, burgery, pivo a mnoho dalšího.

Pro více informací sledujte facebookovou událost.

18.00 - Karolina DraMa + the Drama Jazz Band

20.00 - DJ Mr. Ultrafino