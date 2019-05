Májové slavnosti v Aquapalace Praha

Blíží se další státní svátek a s ním i kýžený den pracovního volna. Pokud přemýšlíte, jak s 8. květnem co nejlépe naložit, máme pro vás tip. Přijďte si užít sváteční den do Aquapalace Praha, kde připravili zábavné animace pro děti a dospělé, a to na celý den! Program pro děti i dospělé započne v 10.35 hodin Májovými tanečky s animátory, po němž budou následovat jarní soutěže o odměny z rozkvetlé louky, napínavé závody ve vodě Aquarace a promítání pohádek v dětském koutku. Protože májová atmosféra se bude táhnout celým aquaparkem, budou si děti i dospělí moci užít třeba procházku třešňovým sadem. Bohatý sváteční program bude zahrnut v ceně běžného vstupného a potrvá až do 17.30 hodin. Den v aquaparku pak můžete zakončit největší laser show na vodní plochu v 21.15 hodin a kdo by se chtěl prohřát může navštívit i saunový svět se speciálními saunovými ceremoniály. Májový program v Aquapalace Praha 10:35 – 11:00 Májové tanečky 11:05 – 11:30 Síla lásky 11:35 – 12:00 Procházka třešňovým sadem 12:05 – 12:30 Padá hvězda – něco si přej 12:35 – 13:00 Pozor na rozkvetlý klobouk 13:05 – 13:30 Promítání pohádky v dětském koutku 13:35 – 14:00 Jarní hra 14:05 – 14:30 Májové tanečky 14:35 – 15:00 Aquarace 15:05 – 15:30 Odměny z rozkvetlé louky 15:35 – 16:00 Síla lásky 16:05 – 16:30 Procházka třešňovým sadem 16:35 – 17:00 Padá hvězda – něco si přej 17:05 – 17:30 Pozor na rozkvetlý klobouk