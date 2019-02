Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!

One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll", ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus.

Sestavíme si konečně pořádnou nekompromisní punkovou kapelu, koukneme se na dokonalý televizní program a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co všechno nás štve, protože každej správnej Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech!

Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand-up comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka! a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši bránici.

Vstupenky od 299 - 349 Kč k dostání na www.kulturni portal.cz nebo přes www.divadlogong.cz.