Lik, Brutally Deceased, Anime Torment, Mean Messiah v Hells Bells

Hells Bells bude v úterý 16. dubna hostit prvotřídní metalovou sebranku, kterým bude vévodit skvělými muzikanty napěchovaná banda LIK. Že to mistrně ovládáme i u nás, ukáží Brutally Deceased, Anime Torment a Mean Messiah.

Předprodej v Hells Bells za 200 Kč (od čtvrtka 21. března přímo v Hells), v den koncertu pak 250 Kč.

Kromě pořádný porce skvělýho metalovýho šílenství se můžete těšit i na perly z dílny Slovak Metal Army / Immortal Souls Productions, se svým distrem totiž přijede sám velký Juro Immortal Haríň.

LIK

Švédská superkapela, založená před pěti lety, má na svém kontě dvě alba a jedno splitko. Ještě nedávno hrála pouze ve třech, ale Tomase Akvika, Nille Sandina a Chrise Barkensjö letos doplnil Joakim Antman.

Brutally Deceased

Slovo "Švédsko" bylo ve spojení s Brutally Deceased spojeno víckrát, než se členy ABBA. Perfektní old school jízda zatuchlými stockholmskými kobkami. Jeden z nejlepších českých deathů hudební historie.

Anime Torment

Litoměřická deathgrindová parta, která neúnavně koncertuje a drtí všechno, co jí přijde do cesty. V Hellls prostě nebude jediné slabé místo a stěny se budou otřásat od začátku do konce.

Mean Messiah

Původně se mělo hrát ve třech kapelách, ale doplnění o čtvrtou jsme nemohli odmítnout. Industriálem říznutí thrasheři s Danem Frimlem v čele poprvé představí svého nového basáka.