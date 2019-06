Léto v trojské botanické zahradě

Za letním dobrodružstvím nemusíte jezdit do exotických krajin. V trojské botanické zahradě můžete během pár chvil procestovat doslova celý svět.

Při prázdninové prohlídce zahrady zapojíte všechny smysly, projdete se hmatovým chodníčkem z přírodních materiálů, zaposloucháte se do zvuků včelího úlu a prozkoumáte i zdánlivě neviditelné detaily rostlinných struktur. Vaše chuťové pohárky potěší nabídka letních festivalů.

13. a 14. července se v prostoru rozkvetlé Ornamentální zahrady budou snoubit rostliny s nabídkou vybraných specialit.

Víkend 17. a 18. srpna bude patřit pivu. Krásu rostlinného těla přiblíží výstava makrofotografií, kterou budete moci obdivovat ve venkovních expozicích od 13. července do 20. srpna.

Areál zahrady je během července a srpna otevřen denně od 9.00 do 19.00 hodin, skleník Fata Morgana je v pondělí pro veřejnost uzavřen.