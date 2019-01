Letní scéna Harfa: Natěrač

Bláznivá komedie o tom, jak ne-úspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli. Donald Churchill je autorem tzv. „čistých komedií“, které si kladou jediný cíl, pobavit a rozesmát diváka. A umí to dokonale! V Natěračovi rozvíjí situaci klasického milostného trojúhelníku. Hlavní hrdinka naší hry Simona je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roliv tom sehraje náhodně přítomný natěrač? Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva Decastelo. Nevhodné pro diváky do 15 let. Lístky od 349 Kč.