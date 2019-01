Letní kino Žluté lázně: Podraz

Komediálně-kriminální film, který se odehrává v září 1936 a líčí příběh dvou profesionálních podvodníků (Paul Newman a Robert Redford), kteří chtějí okrást mafiánského bosse (Robert Shaw). Scénář Davida S. Warda je inspirován skutečnými událostmi, které popsal David Maurer v knize The Big Con: The Story of the Confidence Man. Vstupné 50 Kč, pro držitele areálové permanentky zdarma.