LETNÍ KINO: Samotáři

Srpnový program Centra architektury a městského plánování (CAMP) bude ve znamení letního kina. Každou středu a neděli se budou na venkovním plátně promítat české filmy, které se natáčely v Praze a architektura metropole a známá pražská místa v nich hrají hlavní roli. Na stříbrném plátně se tak objeví Střelecký ostrov, Státní opera, Národní třída, Masarykovo nábřeží, legendární knihkupectví v Kaprově ulici nebo restaurace U Dvou koček na Uhelném trhu. Pražskou architekturu před filmem představí spisovatel a učitel Ladislav Čumba. SAMOTÁŘI, David Ondříček, 2000, 103 min. V jednom velkém městě žije sedm mladých lidí, kteří mají všechny nezbytné předpoklady ke štěstí, není jim to však nic platné. Chybí jim totiž člověk, jehož by mohli opravdově, věrně a trvale milovat. Hledají ho a nenacházejí, scházejí se a rozcházejí. Tak plynou jejich životy až do chvíle, kdy pochopí, že problém není v těch, s nimiž se právě rozešli, ale v nich samých.