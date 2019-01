Lea Vivot: Socha mateřství v Podolí

V Ústavu pro péči o matku a dítě uskutečnilo slavnostně odhalili sochu kanadské sochařkys českými kořeny Lei Vivot. Socha s názvem Mateřství vyjadřuje lásku, něhu a přirozenost, kterou Lea Vivot znázornila na kojící ženě. Sochu vyhlášené porodnici v Podolí zapůjčila soukromá zdravotnická klinika Canadian Medical jako poděkování za dlouholetou spolupráci.

Lea Vivot je mezinárodně uznávanou umělkyní, která v současné době žije v Kleinburgu v kanadském Ontariu. Sochy vytváří vždy v životní velikosti, zobrazuje nejčastěji rodiny, páry a matky s dětmi, její bronzové sochy stojí v Montrealu, New Yorku i Torontu.

První velké dílo s názvem Lavička lásky vystavila v roce 1978 v nákupním centru v Torontu. Kontroverzní, možná až provokativní sousoší na svou dobu návštěvníci nákupní galerie nelibě nesli, později město Toronto koupilo lavičku za 150 000 amerických dolarů.

V Praze můžete vidět její Lavičku neřesti u budovy Sazky ve Vysočanech (The Bench of Vice), Tajemnou lavičku v ulici Veleslavínova na Starém Městě nebo sousoší Matka a dítě před hotelem Le Palais na Vinohradech. V celé České republice vystavuje již přes deset uměleckých děl.