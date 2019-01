Nevejde se vám už oblečení do skříně? Taky máte ve svém šatníku kousky, které nenosíte, ale které by mohly udělat radost někomu jinému? Nebo byste naopak uvítala něco nového a neokoukaného? Tak přesně proto vás je tato akce, kam můžete přinést své starší, zachovalé oblečení nebo třeba i kabelky a další doplňky, a místo toho si odnést něco nového, co váš šatník trochu oživí.