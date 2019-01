Laco Déczi & New York Celula

Legendární trumpetista žijící již mnoho let v USA, přijíždí opět do České republiky. Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Déczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazzrockovou fúzí Milese Davise.