Kurz sebeobrany pro děti

SEBEOBRANA PRO DĚTI

(vhodné pro děti ve věku 6-13let)



Kdy: 18.3.2017

Čas: 10:00 – 12:00

Kde: PESOPARK UHŘÍNĚVES PRAHA 10, PŘÍJEZD Z ULICE BEČOVSKÁ, ODBOČIT „K NÁM“, dále po ceduli



Instruktor: Jiří Knap

Jiří Knap, držitel 2 Danu v Taekwon-do ITF, 1. kyu v jujitsu a zkušenosti s dalšími druhy bojových umění, jako je např. Karate, Musado, Krav maga, apod. Bojové umění se věnuji 27 let a z toho 6 let funguji jako instruktor policejní sebeobrany. Učím boj beze zbraně, ale i se zbraněmi, jako je např. teleskopický obušek, boj s nožem a dlouhá tyč. Přednášková a lektorská činnost pro dospělé i děti.



Náplň kurzu formou hry:

- ukázky sebeobrany od profesionálů aneb jak to má vypadat

- praktický nácvik základů sebeobrany pod kontrolou

- obranné prostředky a jejich využití aneb „víte k čemu je dobrý takový deštník“? :-)

- diskuse





Cvičit se bude dle počasí v jurtě a na travnaté ploše



Pro rodiče bude zajištěná klubovna s možností zakoupení drobného občerstvení a připojením na wifi



Kapacita:

- Maximálně 10 – minimálně 6 účastníků



Cena:

- 250,- za účastníka



S sebou doporučuji:

- sportovní pohodlné oblečení dle počasí

- pohodlnou sportovní obuv na přezutí do jurty





Přihlášení:

přihlášky posílejte na email: pesopark @pesopark.cz

- Jméno a příjmení dítěte

- Věk dítěte

- Jméno a příjmení zákonného zástupce

- telefonní číslo



Uzávěrka přihlášek je 12.3.2018



Potvrzujícím emailem vám budou zaslány podklady k platbě. Závazná přihláška bude platná po připsání částky na účet.



Platba za seminář je NEVRATNÁ. Při neúčasti na semináři platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí nákladů vynaložených na akci. Platbu je možné převést na náhradníka



Účast na vlastní nebezpečí.

Zákonní zástupce zodpovídá za dítě do 18 let