Křest nového alba Nocturnal Pestilence

Pražská melodic black metalová kapela Nocturnal Pestilence se po třech letech vrátila s deskou “Fire & Shade”, se kterou skupina posunula svůj výraz na zcela novou úroveň a rozhodla se nový počin pokřtít v Modré Vopici. Zazní písně jak z “Fire & Shade”, tak ze starších částí diskografie a rovněž nová překvapení.

Slavnostní akci podpoří lákavý support. Z Plzně přijede sám Lord Morbivod se svojí kanalizační úderkou Stíny Plamenů, kteří za sebou mají vydání EP “20 let kanalizačních zmetků”. Užijete si tedy klasický black metal norského střihu s nezaměnitelnými texty z pera Morbivoda, který vás provede celou kanalizační mytologií. Bajonet jsou mezi thrash metalisty oblíbeným jménem. Večer okoření řízným thrash metalem s až punkovým nádechem a blackovými prvky. Na své si přijdou také fanoušci pomalejší hudby. In the Abyss hrají melodický death/doom metal a minulý rok vydali singl “The Worm's Hole”. Posledním účinkujícím jsou Scar Industry ze Žďáru nad Sázavou. Kapela hraje crossover, tudíž si na své přijdou jak milovníci melodického metalu, tak toho extrémního, neboť kapela ve svém hudebním vesmíru mísí oba světy a uspokojí především jedince, kteří mají rádi mixování různých vlivů.

17:30 - otevření klubu

18:30 - In The Abyss

19:30 - Scar Industry

20:30 - Nocturnal Pestilence

21:30 - Bajonet

22:30 - Stíny Plamenů

Vstupné 150 Kč