Křest knihy Hotel Praha

Nakladatelství BiggBoss ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) vydávají první obsáhlou monografii Hotel Praha věnovanou jedné z nejvýraznějších pražských staveb z konce 70. let 20. století, kterou potkal stejně tragický osud jako proslulý Transgas. Za vznikem 250 stránkové publikace, která vznikala 3 roky, stojí sochař a publicista Pavel Karous (pořad Vetřelci a plameňáci na Stream.cz), provokativní obálku zpracoval Vladimir 518. Křest příběhu o nadčasové perle česko-slovenské architektury a designu se uskuteční v pátek 3. května 2019 od 18.00 v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plnohodnotnou realizaci knihy je stále možné podpořit skrze crowdfundingovou sbírku na Hithitu. Mezi odměnami jsou některé přísně limitované sběratelské kusy - např. unikátní porcelán s původním logem hotelu Praha, zarámované velkoformátové fotografie zachycující interiérové detaily nebo vzácné soutěžní návrhy z počátku 70. let minulého století. „Příběh o hotelu Praha od začátku do konce zachycuje nejen výjimečnou nadčasovou architekturu, ale odráží i dobové politické a společenské poměry. O každém architektonickém celku můžeme říci, že je výsledkem nejen individuálních tvůrčích schopností jejich autorů, ale že je i důsledkem všeobecné kulturní, společenské a politické situace, v které vzniká a kterou ztělesňuje. Neopakovatelná architektura hotelu Praha může být chápana v tomto ohledu jako příkladová studie,“ přibližuje téma Hotelu Praha její spoluautor Pavel Karous, který má na svém kontě mj. i knihu Vetřelci a volavky mapující umění ve veřejném prostoru před rokem 1989. Aktuálně jako moderátor uvádí pořad Vetřelci a plameňáci na Stream.cz, v němž se nezaměřuje pouze na výtvarné opusy, ale také na sochařské bizarnosti.