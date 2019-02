Korzo Pragovka

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na další korzování po Pragovce. Kromě připravovaného programu můžete navštívit právě probíhajíci výstavy: Postbarokní folklór aneb Jak zmarnivět funkcionalismus v Pop-Up, Nikdy to nebylo, pořád to je v Pragovka Gallery Rear, Beuys don't cry v Pragovka Gallery Entry a Napadení kancem: první z dílů eurostředověké ságy v The White Room. // 18:00 Beuys don’t cry: Komentovaná prohlídka s kurátorkou a umělci / Nikdy to nebylo, pořád to je: Marek Hlaváč, performance / Napadení kancem: pokračování ve hře Dračí doupě INFO: Komentovaná prohlídka s kurátorkou a umělci nad jejich výstavou Beuys don’t cry a tématy manipulace reality, současných médií, a nepravděpodobné reality, jež je úzce spjata s výstavou. Marek Hlaváč, který se ve své práci zaměřuje hlavně na vztah zvuku a sociálního prostředí, v rámci korza předvede performance doplňující výstavu Nikdy to nebylo, pořád to je. V jeho performanci se zaměřuje na vztah mezi nástrojem a účastníky a na to, jak hluk ovlivňuje vnímání a komunikaci. Viktor Dedek a Jan Boháč v rámci výstavy Napadení kancem: první z dílů eurostředověké ságy budou pokračovat ve hře Dračí doupě, kterou rozehráli během vernisážového večera.