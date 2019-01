Korzo Národní

Národní třída ožije pouličním uměním, výstavou, netradičními pietními akty, vzdělávacím programem, hudbou, divadlem, autorským čtením, orchestrem, mší, slam poetry a projekcí. Na chvíli se tady zastavte a zamyslete se, jak dnes vypadá váš každodenní život. Studujete, pracujete tam, kde jste vždy chtěli, anebo sami podnikáte? Cestujete do zahraničí? Píšete, hrajete v kapele, chodíte do skautu anebo do kostela? A mohli byste tohle všechno i před osmadvaceti lety?