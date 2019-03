Koncert Lukáš Sommer+ Andrea Salcedo, Kateřina Ferlesová

Naše koncertní řada na Pragovce se zabývá syntézami všeho druhu. Lukáš Sommer v sobě propojuje úspěšného autora a vynikajícího kytaristu. Jako skladatel zvítězil mimo jiné v opravdu prestižní mezinárodní skladatelské soutěži Krzystofa Pendereckého Concorso Novaro a píše skladby pro významné festivaly a orchestry. Jako kytarista koncertuje po celé Evropě, zejména v autorských projektech, kdy celý koncert „táhne“ sám se svou kytarou. Na Pragovce ale sám nebude, přizval si dvě kolegyně – Kateřinu Ferlesovou, hráčku na africký buben jménem djembe, a kytaristku Andreu Salcedo z Chicaga. Andrea Salcedo, původem z Mexika, je přední ženskou hráčkou flamenca. Vystupovala na chicagském festivalu flamenca v roce 2018 a nevynechala ani všechna důležitá místa profesionálních hráčů flamenca: Chicago Symphony Hall, Jay Pritzker Pavilion, Chicago Cultural Center, National Museum of Mexican Art, VanderCook College of Music, and Old Town School of Folk Music, among others. She has also performed in Michigan, Wisconsin, California, and New York.