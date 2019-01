Koncert herní hudby Games vol. 2

27. ledna rozezní Rudolfinum hudba z počítačových her a videoher. Filmová filharmonie nabídne divákům české i světové herní hity různých žánrů. Pod vedením Chuheie Iwasakiho zazní například Arma 3, Mafia, League of Legends, The Witcher 3 nebo The Legend of Zelda.

Program koncertu je velmi pestrý, svůj oblíbený žánr najde téměř každý, ať už jde o historicky laděné hry, hry s válečnou tematikou nebo fantasy hry. Filmová filharmonie navíc láká na velké novinky – jako je třeba Zaklínač 3 nebo legendární League of Legends.

Na koncertě zazní některé ověřené hity z předchozího herního programu, většina repertoáru jsou ale nové skladby. „Sestavili jsme program z orchestrálních herních soundtracků nejen tak, aby si každý našel tu svou oblíbenou skladbu, ale také s přihlédnutím na to, aby dramaturgie koncertu byla zajímavá na poslech," říká ředitel a zároveň dramaturg Filmové filharmonie Matěj Lehár. Posluchači se tak přenesou přímo na bitevní pole, nebo si odpočinou u atmosférické hudby středověku. A na své si přijdou i ti, kteří hrám příliš neholdují. Herní hudba je totiž stejně úchvatná jako ta filmová a dokáže posluchače nadchnout.

Koncert bude opět i společenskou událostí. Akce se zúčastní zástupci českých vývojářských studií Warhorse a Bohemia Interactive, dále někteří skladatelé a moderovat bude opět Mikoláš Tuček. Ten při posledním koncertu ukázal, že dokáže publikum pobavit – a zároveň přitom zachovat noblesu, kterou Rudolfinum vyžaduje.

Filmová filharmonie si zakládá na precizní přípravě tematických koncertů i jejich provedení, do kterého se všichni zapojují naplno. Již tradiční spojení s pěveckým sborem Filmové filharmonie pod vedením Lenky Dandové divákům často způsobuje příjemné mrazení. Orchestr se ale nebojí ani dalších výzev. V této sezóně hrál SCI-FI koncert v Rudolfinu, celý prosinec utvářel s Cirkem La Putyka představení Up End Down Symphony. Pro orchestr tato spolupráce přinesla nové zkušenosti – přece jen doprovázet živě každou chvíli se měnící představení je něco jiného, než jasně rozplánovaný koncert.

Přesto – a nebo právě proto – byli hráči z projektu unešení. Právě osobní zaujetí a nadšení je pro hudebníky Filmové filharmonie typické. I proto se zapojují občas i jinak než svým muzikantským umem. Například v prosinci vytvořili pozdrav všem fanouškům a zároveň upoutávku na GAMES 2, do kterého se zapojili též skladatelé her Mafia, Kingdom Come: Deliverance, Battlefield, tedy Vladimír Šimůnek, Jan Valta, Joel Eriksson, dále moderátor Mikoláš Tuček, dirigent Chuhei Iwasaki, sbormistryně Lenka Dandová. „Projekty Filmové filharmonie jsou skvělé, jsme parta, hudba je úchvatná, dirigent zapálený, výběr skladeb exkluzivní, co víc si přát,“ říká jedna z iniciátorů videoupoutávky, houslistka Eliška Zvolánková.

Máte v lednu jiné plány? Přijměte pozvání na koncert filmové hudby Fantasy, který se koná 27. dubna a nabídne to nejlepší z tohoto žánru, jako je Alenka v říši divů, Piráti z Karibiku nebo Pán prstenů.

Koncert herní hudby Games vol. 2 se koná 27. ledna 2019 v pražském Rudolfinu od 19.30.

Lístky na oba koncerty jsou v prodeji na stránkách orchestru www.filmharmonie.cz.